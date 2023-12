Buon Natale 2023 | frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp oggi | 25 dicembre

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Siete alla ricerca di qualche frase celebre o citazione da utilizzare per idi, lunedì 25? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Abbiamo infatti raccolto alcuneutilizzabili per le feste natalizie. Eccole: Ilnon è un tempo né una stagione, ma uno stato d’animo. Amare la pace e laa volontà, essere abbondanti in misericordia, è avere il vero spirito del. (Calvin Coolidge – Uomo politico) Ti auguro un periodo natalizio divertente e sorprendente, di quelli impossibili da dimenticare. Con il passare degli anni la magia di vivere ilcambia sapore, ma è bello sapere che ...

Il 25 Dicembre per noi su Digital-News.it e Digital-Forum.it è sempre il momento di riunirci insieme con voi lettori per festeggiare il Natale . ... (digital-news)

Con l'auspicio di riuscirci sempre, a tutte e tutti il più caldo augurio diAll Time Low, "Merry Xmas kiss my ass" TAGS, Rockol La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Buon Natale 2023: frasi e citazioni per i vostri auguri su WhatsApp da mandare oggi, lunedì 25 dicembre. Tutte le informazioni ...Pur riconoscendo senza ingenuità il travaglio della storia e assumendo con piena responsabilità il proprio impegno è possibile non perda la speranza. Buon Natale!