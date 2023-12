Brasile | taglia il pene del marito per vendetta e lo getta nel wc Poi la confessione alla polizia | “Mi ha tradita con mia nipote di 15 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Unaper un tradimento da parte del, poi ladavanti: “Buonasera, sono venuta a costituirmi, perché ho appenato ila mio”, ha detto la donna, presentandosi in questura insieme al fratello, come trascritto nel verbale. Nel quale ha anche specificato come è arrivata a compiere il gesto che ha causato il ricovero in ospedale dell’uomo, 39, in condizioni di salute non note. È accaduto in, ad Atibaia, una sessantina di chilometri da San Paolo. La donna ha raccontato che tutto è avvenuto nella loro casa. Nel giorno del suo compleanno, ha spiegato, è stata informata del tradimento del...