Bisseck | personalità e determinazione Il tedesco si è preso l’Inter

Leggi su inter-news

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Yannvanno d’accordissimo. Il giovane centrale, ha iniziato a prendere confidenza con il mondo nerazzurro e non vuole tornare indietro. CLASSE – Yann, dopo qualche mese nelle retrovie, ha deciso di prendersi con forza la scena in casa Inter. Aiutato sicuramente dagli stop di Alessandro Bastoni, Pavard e b, il centraleè riuscito a entrare nei diktat di Simone Inzaghi. E lo ha fatto alla perfezione.dalper circa sette milioni dal campionato danese, il classe 2000 ha atteso con dedizione la sua occasione, sicuro sarebbe arrivato. Nella gara di San Siro contro il Lecce,ha messo in campo la voglia di riscatto mettendo i punti sulle i. E così è arrivato anche il suo primo gol con la maglia ...