Bilancio Agitato per l' Aperitivo della Vigilia all' Aquila | Risse e Malori | 6 Ragazzi in Ospedale

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L'- L', appuntamento atteso e sentito, ha concluso la giornata con un: seitrasportati inin ambulanza e 15 interventi sul posto, tra. Nonostante i controlli da parte delle forze dell'ordine, numerosi minorenni sono stati ridotti in pessime condizioni a causa dell'abuso di alcol, ottenuto con facilità sia nei locali che nei supermercati, forse grazie all'aiuto di maggiorenni compiacenti. Il Pronto Soccorso, già sollecitato in condizioni normali, ha visto un ulteriore afflusso di giovani in stato critico a causa dellee degli eccessi di alcol. Paola Federici, vicepresidente dell'ASD SAM, responsabile di sicurezza, ...

Lo spauracchiodai detrattori è che, in caso di esito negativo, potrebbe essere imposta la ... relatrice del disegno di legge, ha presentato in commissioneil parere contrario alla ...... spiega l'inquilina di Palazzo Chigi tracciando un primodel vertice. Nella proposta di ... Davanti al Senato Meloni halo spauracchio del veto italiano, ma oggi, quando le viene ...Cronaca L'Aquila - 25/12/2023 09:27 - L'Aperitivo della Vigilia, appuntamento atteso e sentito, ha concluso la giornata con un bilancio agitato: sei ragazzi trasportati in ospedale ...La regione Toscana ha recentemente approvato un aumento dell'addizionale IRPEF per far fronte al deficit del bilancio sanitario. Questa misura, che colpirà oltre 52mila residenti con redditi superiori ...