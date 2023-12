Biccy Awards 2023 | l’andamento delle votazioni

Leggi su biccy

(Di lunedì 25 dicembre 2023) La quattordicesima edizione diè entrata nel vivo e dopo aver annunciato tutte le nomination – qua per continuare a votare i vostri preferiti – in questo articolo vi faccio un po’ di spoiler in merito aldei sondaggi che, vi ricordo, sono tutt’ora aperti e lo resteranno fino alla fine dell’anno., ecco le nomination: VOTA! https://t.co/GfnvyX1Vgn —.IT (@BITCHYFit) December 22,Amici, il Festival di Sanremo e Non Sono Una Signora sono al momento i programmi più votati, così come l’addio di Fabio Fazio e Barbara d’Urso e il noce moscata gate ad Amici sono gli argomenti più discussi. In ambito LGBT+ occhi puntati su Drag Race Italia e Priscilla, il già citato Non Sono Una Signora e sulla serie di ...