Benevento | il messaggio di auguri dell’arcivescovo Accrocca

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCol Santo Natale che si avvicina, arriva ildidi, S.E. Mons. Felice. Carissimi, viviamo in un mondo senza pace: in Europa orientale, in Medio Oriente, in tante zone dell’Africa e dell’Asia (cosa di cui quasi nessuno parla) conflitti armati mietono ogni giorno vittime innocenti (quanti bambini già sono morti a Gaza e quanti ne morranno ancora, a seguito anche delle epidemie provocate dalla guerra in atto?), mentre la mancanza di senso genera nei giovani dolore e sofferenze diverse, che non di rado esplodono in atti violenti che seminano altro dolore, com’è accaduto ieri a Praga. Cosa sta succedendo, cosa ci stiamo perdendo? La gioia sta diventando merce sempre più rara, mentre l’indifferenza cresce fino a farla da ...