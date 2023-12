Belen | frecciatina ad Alessia Marcuzzi e a Stefano De Martino | la reazione della conduttrice

È questa la frase ripresa da: fa parte del brano Inevitable di Shakira e vuol dire 'Se è ... è stato, appunto, inevitabile per alcuni utenti pensare a una. Solo qualche giorno fa ...IT Jamie Del Burgo, l'ex cognato di Letizia di Spagna: 'Ero l'amante della regina' Domenica In,Rodriguez ospite di Mara Venier: laalla MarcuzziTra Alessia Marcuzzi e Belen non c'è mai stato un chiarimento pubblico (e forse neanche privato), ma non sono mancate le frecciatine da parte della showgirl argentina. Questa è solo l'ultima... La ...Cambio di look per Belen Rodriguez. La showgirl argentina si è recata dal suo parrucchiere di fiducia, Aldo Coppola, per un rinnovo della chioma. Di solito siamo abituati a vederla con i capelli lungh ...