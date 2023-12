Basta stragi di innocenti Papa Francesco | l' appello per gli ostaggi e Gaza | Situazione disperata

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ancora oggi nel mondo si assiste a numerose "di", sia nel grembo materno che lungo le rotte dei disperati in cerca di speranza, con molte vite di bambini che vedono la propria infanzia devastata dalla guerra. Nel corso della tradizionale benedizione urbi et orbi di Natale,ha richiamato l'attenzione sull'eccidio di bambini perpetrato dal re Erode dopo la nascita di Gesù, esprimendo un categorico "no" alla guerra e alle armi. Il Pontefice ha inviato il suo "abbraccio" in particolare ai cristiani die della Terra Santa, rinnovando l'per il rilascio degliisraeliani nelle mani di Hamas e sottolineando la "umanitaria" nella Striscia. Nel contesto della benedizione, ...

Cinquemila lapidi in cartone, stese per terra in piazza dell’Esquilino a Roma , per ricordare i bambini palestinesi uccisi sotto i bombardamenti ... (ilfattoquotidiano)

