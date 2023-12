Basket | i migliori italiani della 13a giornata di Serie A | esordio col botto di Nico Mannion a Varese | Alessandro Gentile e Tessitori oltre quota 20 punti

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Penultimadell’anno solare 2023 per laA di, con il tredicesimo turno andato in scena tra sabato 23 dicembre e ieri domenica 24 dicembre vigilia di Natale. I giocatorihanno ben figurato, trascinando spesso le squadre di cui difendono i colori: andiamo a scoprirli quindi insieme. 7diZanelli e 5 di Andrea Mezzanotte nel colpo esterno di Treviso a Tortona (68-82) costato l’esonero per coach Marco Ramondino sulla panchinaBertram a cui non sono bastati i 12di Tommaso Baldasso. Serve un overtime alla Givova Scafati per piegare la resistenzaHappy Casa Brindisi (98-103) con 21died 11 di capitan ...

Sponge, lanciata a maggio di quest'anno, è stata una dellememe coin del 2023, ... Il casinò offre accesso a migliaia di giochi e scommesse, tra cui Serie A, Champions League,e volley. ...La situazione in casa Cogal non era delle, con Danna riconvocato dopo il forfait dello ... DERTHONAvs COGAL SAVIGLIANO 74 - 70 22 - 14, 23 - 17, 12 - 11, 17 - 28 Cogal Savigliano: ...Una carrellata con i migliori auguri, arrivatici in Redazione, dalle realtà sportive della Granda: a tutti, un Sereno Natale e Buone Feste, in attesa dell’anno nuovo!TORTONA – Dopo la sconfitta casalinga contro la ben più quotata Pavia, maturata nonostante la grande grinta messa in campo dai biancorossi, il 2023 della Cogal si chiude con un po’ d’amaro in bocca. C ...