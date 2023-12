Ballando con le Stelle 2023 | trionfo netto per Wanda Nara Mammucari fuori dalla finale a due a causa del voto della giuria

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Simona Ventura e Samuel Peron Si è conclusa con ildie Pasquale La Rocca la diciottesima edizione dicon le. Una vittoria, quella dell’argentina, netta per tutta la finalissima, ma altalenante nel corso delle varie puntate, con Simona Ventura e Samuel Peron che sono sempre stati degni avversari. Ecco tutti i risultati. La prima manche La prima manche, con i voti dati nell’ordine da Zazzaroni, Canino, Smith, Lucarelli e Mariotto ha dato luogo al seguente risultato: 1.e La Rocca: 10+10+10+10+10= 50 punti 2. Ventura e Peron: 9+9+9+8+8= 43 punti 2. Tano e Lando: 7+8+8+10+10= 43 punti 2.e Kuzmina: 8+9+9+8+9= 43 punti 5. Croce e Favilla: 8+8+8+7+7= 38 punti 6. Terzi e Lini: ...

