Ballando con le Stelle 2023 | trionfo netto per Wanda Nara Mammucari fuori dalla finale a due a causa del voto della giuria

Si è conclusa con la vittoria di Wanda Nara la diciottesima edizione di Ballando con le Stelle , lo show di Milly Carlucci in onda come di consueto a ...

Dopo il successo conquistato sulla pista dile Stelle, al termine di lunghe settimane di lavoro in tandemPasquale La Rocca, Wanda Nara si gode una nuova parentesi della sua vita ad Istanbul, dove é tornata stabilmente per ...Vacanze in Turchia per Wanda Nara . La showgirl argentina, fresca di compleanno (ha compiuto 37 anni il 10 dicembre) e di vittoria ale stelle , poche ore dopo aver alzato il trofeo è è salita sul suo jet privato per andare ad Istanbul dal marito Mauro Icardi , attaccante del Galatasaray , e trascorrere il Natale...