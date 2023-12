Babbo Natale? Esiste e ha duecento anni | ecco chi è davvero

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Oggicompie ufficialente 200. Ovviamente non il San Nicola veramente esistito che fu il nucleo storico del personaggio. Neanche il personaggio di fantasia che none di cui è peraltro spesso un problema spinoso per i genitori spiegare ai figli la nonnza. Ma il 23 dicembre 1823 fu pubblicata negli Stati Uniti la poesia A Visit from St. Nicholas, nota anche come Twas the Night Before Christmas e The Night Before Christmas. Una visita di San Nicola, Era la notte prima dio La notte prima diche sia, era comunque anonima. «Non sappiamo a chi essere debitori per la seguente descrizione di questo personaggio semplice e delizioso, dalla bontà paterna, ovvero Santa Claus», fu la presentazione del direttore del Troy Sentinel: ...