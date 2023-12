Autostrada A12 | muore 50enne schiantadosi contro guardrail tra Massa e Carrara

Un autotrasportatore di Sarzana, Alessandro Rossi, è morto in un incidente stradale intorno alle 18 del 24 dicembre sull'tra i caselli di Massa e Carrara in corsia Nord. L'uomo ha perso il controllo della sua Hyundai, e si è schiantato contro il guard - rail.Via libera del ministero dei Trasporti alle agevolazioni sul pedaggio autostradale per la tratta dellaBrugnato " La Spezia Santo Stefano Magra , in entrambe le direzioni. Una misura richiesta a Salt da Regione Liguria e Provincia della Spezia , che verrà applicata nei giorni di chiusura del ponte ...Incidente mortale ieri sera, 24 dicembre 2023, sull'autostrada A12 tra Massa e Carrara. A perdere la vita un uomo di 50 anni che improvvisamente ha perso il controllo dell'auto che stava guidando urta ...Un autotrasportatore di Sarzana, Alessandro Rossi, è morto in un incidente stradale intorno alle 18 del 24 dicembre sull'autostrada A12 tra i caselli di Massa e Carrara in corsia Nord. L’uomo ha perso ...