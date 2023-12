(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il 25 Dicembre per noi su.it e.it è sempre il momento di riunirci insieme con voi lettori per festeggiare il. Questa celebrazione arriva a pochi giorni dal compleanno dei nostri primi 26 anni di vita. Il nostro portale nato nel lontano 1997 come-Sat.it, nel 2015 si è trasformato nell'attuale spazio sempre però mantenendo come guida i principi di correttezza, lealtà ea fede per noi presupposto essenziale nello svolgimento in quest'attività.Il ringraziamento è ovviamente a tutti i nostri lettori che ogni giorno ci date attenzione leggendo i contenuti dellesul portale, partecipando attivamente alle discussioni sul, interagendo ...

... del quale è in corso la causa di beatificazione, conosciamo soprattutto gli"scomodi" in ... Con l'auspicio di riuscirci sempre, a tutte e tutti il più caldo augurio diNatale.All Time Low, "Merry Xmas kiss my ass" TAGS Natale , Rockol La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...Auguri! Buon Natale 2023 da Digital-News.it e Digital-Forum.it, Il 25 Dicembre per noi su Digital-News.it e Digital-Forum.it è sempre il momento di riunirci insieme con voi lettori per festeggiare il ...Se penso ad un dono per me, da estendere a ciascuno di voi, sicuramente è quello dell'empatia: che è il privilegio, più ancora che la capacità, di entrare in relazione con la sfera emotiva dell'altro, ...