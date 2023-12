Atletico Madrid | la clip natalizia commuove i tifosi VIDEO

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’ha realizzato un brevein occasione del Natale. I protagonisti sono un tassista tifoso dei Colchoneros e un anziano signore che tifa Real. Il primo aiuta il secondo a tornare a casa dopo averlo trovato sperso per le strade della città e l’anziano si riscuote appena gli viene chiesto di parlare del calcio, nonostante i suoi ultimi ricordi risalgano a Di Stefano. Il tassista porta il signore a destinazione e poi risale in macchina, ponendo sullo specchietto uno stemma dell’. Una voce fuori campo dice: “Piu’ in alto dell’, ci sono i valori dell’”. SportFace.

Jan Oblak () 88. Cristian Romero (Tottenham) 87. Aleksander Isak (Newcastle) 86. Aurelien Tchouameni (Real) 85. Gabriel Jesus (Arsenal) 83. Angel Di Maria (Benfica) 82. Enzo ...Commenta per primo Il Cholo Diego Simeone, allenatore dell', ha parlato di Rodrigo De Paul , elemento della sua rosa che rientra nei desideri della Juventus per il mercato di riparazione: 'Rodrigo è un giocatore davvero importante per noi. Lo ...Il Cholo Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato di Rodrigo De Paul, elemento della sua rosa che rientra nei desideri della Juventus per il mercato di riparazione: “Rodrigo è un gio ...Un piccolo capolavoro. Con un video semplice e profondo l'Atletico Madrid, augurando a tutti un felice Natale biancorosso, è riuscito a toccare i sentimenti di tutti i tifosi. E non solo.