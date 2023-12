Atalanta | la decisione su Scalvini e Koopmeiners

Walter Mazzarri ha avuto un colloquio con Anguissa , reduce dagli impegni in nazionale: il centrocampista titolare con l’Atalanta solo in un ... (napolipiu)

Pessime notizie in casa Atalanta in vista della partita della 5ª giornata di Europa League contro lo Sporting . La squadra di Gasperini occupa la ... (calcioweb.eu)

L’Atalanta passa in vantaggio. Nel match contro il Milan, valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024, i ragazzi di ... (sportface)

Cita Real Madrid, Juventus e, Inter e infine la Roma. Garcia non è mancato a Napoli, e ... ndr) invece di offrirgli un aumento - è stato un fattore nelladel tecnico di andarsene. ...Ad esempio la possibilità o meno, dell'assegnazione di un rigore, assumendo, una suapiù ... Anche in occasione di Bologna -, si potrebbe citare quanto accaduto al 24esimo del primo ...Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla diciassettesima giornata di Serie A. Contro l'Atalanta i giallorossi dovranno fare a meno di Marin Pongracic e Lameck Banda. Mentre il ...Clima incandescente quello che si è respirato ieri al Dall’Ara in occasione della sfida Bologna-Atalanta. Motta ha avuto la meglio, conquistando i tre punti e confermandosi al ...