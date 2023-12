Atalanta | Gasperini non decide tra Musso e Carnesecchi chi sia il titolare

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’analisi sulla situazione in porta per l’di Gian Piero, con l’alternanza tra«Il nodo portieri è a rischio incartamento» è la valutazione proposta da La Gazzetta dello Sport, che ha indicato inuno dei responsabili della sconfitta dell’a Bologna. L’alternativa adovrebbe essere il futuro, ma per il presente è stato criticato per l’uscita incerta sul corner che ha determinato il momento risolutivo dell’incontro. Finoraha impiegato in campionato 7 volte l’italiano e 10 l’argentino. Continuerà questa scelta doppia su un ruolo così delicato?

Commenta per primo Teun Koopmeiners e Giorgio Scalvini sono i giocatori più richiesti della rosa di, con molte squadre alla finestra già per gennaio. Ma l', a meno di clamorose sorprese e di offerte folli, ha deciso di rinviare il discorso alla prossima estate: non intende ...https://www.lastampa.it/sport/2023/12/23/video/bologna -_furioso_dopo_ammonizione_urla_e_insulti_contro_arbitro_e_quarto_uomo - 13953098/ Da liberoquotidiano.it - EstrattibolognaNon è stato un pomeriggio facile per ...Voti fantacalcio e highlights di Bologna - Atalanta, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A 2023/2024: Ferguson è il migliore del match ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.