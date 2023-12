Atalanta | all’asta natalizia le promesse di pagamento raggiungono i 15mila euro

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’ha già raggiunto un totale dididiin occasione dell’asta benefica organizzata per Natale. La Dea ha messo a disposizione 27 maglie del Christmas Match 2023, casacche creare dallo sponsor Joma in occasione dell’ultima partita della prima metà di campionato, quella contro la Salernitana. L’intero ricavato andrà all’associazione Amici della Pediatria, che opera presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. SportFace.

Albano Sant'Alessandro. Quasi 200 persone, 8.100 euro raccolti d all'asta solidale e nuovi progetti a supporto del territorio bergamasco: questo, in ...

