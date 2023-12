Ascolti tv ieri | Una Poltrona per Due botto storico | record Domenica In

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Glitv di24 dicembre 2023 hanno registrato per il film Remì su Rai1 1.205.000 spettatori, 8.4% di share. Su Canale 5 il concerto di Elisa - Buon Natale anche a Te ha fatto compagnia a 2.330.000 spettatori per uno share del 19.5%. Il 45esimo Festival del Circo di Montecarlo su Rai3 è stato seguito da 1.546.000 spettatori, share 11.2%. Italia 1 Unaper Due, tradizionale film della Vigilia di Natale, 2.092.000, 15.4% di share. Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai2 film Natale a Roma 889.000, 6% Rete 4 film Un Amore Tutto Suo 334.000, 2.5% La7 film Un Povero Ricco 370.000, 2.5% Tv8 film Babbo Natale Cercasi 232.000, 1.6% NOVE Chiedimi se sono di Turno 340.000, 2.4%tvaccess prime ...

Gli Ascolti tv di ieri giovedì 21 dicembre 2023 hanno fatto registrare per l'ultima puntata di Un Professore 2 su Rai1 .000 spettatori, % di share. ... (tvpertutti)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera venerdì 22 dicembre 2023 . Ascolti tv, ... (ilcorrieredellacitta)

Gli Ascolti tv di ieri venerdì 22 dicembre 2023 hanno registrato per la finale di The Voice Kids 2 su Rai1 (QUI il nome del vincitore) 3.618.000 ... (tvpertutti)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera sabato 23 dicembre 2023 . Ascolti tv, chi ... (ilcorrieredellacitta)

Gli Ascolti tv di ieri sabato 23 dicembre 2023 hanno registrato per la finale di Ballando con le Stelle 3.800.000 spettatori, 29.2% di share. La ... (tvpertutti)

Come ogni giorno prosegue la sfida tra la Rai e Mediaset. Vediamo chi ha vinto la gara di Ascolti ieri sera domenica 24 dicembre 2023 . Ascolti tv, ... (ilcorrieredellacitta)

Non a casoglisono volati e la finale è stata la più vista dal 2011. Nel dettaglio: la puntata conclusiva, nonostante un blackout che ha interrotto la diretta per qualche minuto, è ...Ballando con le Stelle 2023 trionfa nel prime time chiudendo questa stagione -, sabato 23 dicembre, su Rai1 - conche sfiorano il 30% di share, spiega una nota della Rai. Gli spettatori sintonizzati sulla finale sono stati infatti 3 milioni 849 mila, pari al 29,2% ...Ascolti tv 24 dicembre 2023: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ...Rai, Mediaset, La7 (e non solo): chi ha vinto ieri secondo gli ascolti tv Il palinsesto televisivo di sabato 23 dicembre 2023 ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, serie, film e.