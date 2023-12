Ascoli | per Natale i calciatori cantano contro la violenza di genere VIDEO

(Di lunedì 25 dicembre 2023) L’Calcio ha proposto, come da tradizione, unmusicale per augurare un buonai propri tifosi. Ibianconeri hanno cantato ‘Every breath you take’ dei Police, un brano dedicato alla violenze sulle donne. Così, la squadra si schieraladi, con mister Castori, Giuseppe Bellusci, Nicola Falasco e Fabrizio Caligara che sul finale mandano un ultimo messaggio: bisogna fare rumore e sfruttare le festività per accendere le coscienze di ognuno di noi. Infine, si ricordano le vittime di femminicidio. SportFace.

