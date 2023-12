Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata di oggi | 25 Dicembre

Leggi su zon

(Di lunedì 25 dicembre 2023): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 25Clara cerca di convincere Eduardo a tornare in Italia con lei, mentre Alberto è sempre più in pena per la lontananza del figlio di cui non ha notizie e nei giorni di Natale sente tutto il peso della solitudine. Intanto, gli abitanti di palazzo Palladini sono alle prese con la cena della vigilia e il pranzo del 25, un divertente compito che Raffaele affiderà ad Otello darà una scossa di sano spirito natalizio a ...