Aneurismi cerebrali | al Gemelli il training dei neurochirurghi in erba

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Roma, 25 dicembre 2023- Uno speciale corso con modellini anatomici iper-realistici ed esoscopio insegna agli specializzandi del primo anno della Scuola di Specializzazione in Neurochirurgia dell’Università Cattolica, diretta dal professor Alessandro Olivi, a intervenire su un aneurisma cerebrale. Su ‘cervelli’ in silicone e scatole craniche in resina. E a giugno si replica con un’esercitazione sui tumori. Il corso organizzato alCenter del Policlinico Universitario A.IRCCS ha ospitato anche specializzandi provenienti da altre università romane. La Neurochirurgia delè il centro romano con la più ampia casistica. La realtà virtuale e immersiva è una grande maestra per i medici in formazione, ma i giovani chirurghi hanno anche bisogno di cimentarsi con le mani, ...