Altroconsumo | quanto hanno speso gli italiani hanno per festeggiare il Natale

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Ain Italia non si bada a spese e l’analisi effettuata dasembra proprio confermarlo. Una spesa media di 446 euro pro capite, che include i regali -che sono costati in media ben 217 euro ad italiano- viaggi, cene e feste. Una somma da capogiro che però, oltre ad essere ovviamente una media L'articolo proviene da Il Difforme.

Il funzionamento del bonus è molto più semplice disi pensi. In sostanza le lavoratrici ...ha stimato che con una retribuzione lorda di 10mila euro annui, il vantaggio fiscale sarà ...E'emerge dall'indagine. Tra feste, cene, regali e viaggi gli italiani spenderanno circa 446 euro a testa per questo Natale, con 217 euro solo per i regali. Ma di fronte al carovita, ...L’elemento che contraddistingue un anno da un altro è il budget, sempre più risicato, delle famiglie. Tra feste, cene, regali e viaggi gli italiani sborseranno circa 446 euro a testa, ma un intervista ...Sono le previsioni di spesa dei cittadini per queste festività secondo l'indagine Altroconsumo dalla quale emerge anche ... In tanti sanno già che spenderanno di più di quanto prevedono. Non solo, un ...