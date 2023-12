alla faccia del bicarbonato di sodio! quanto prenderne e quali dosi è meglio non superare

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Roberto De Filippis per gazzetta.it - EstrattiÈ talmente utilizzato da essere chiamato semplicemente, mentre in realtà il suo nome completo sarebbe 'di sodio'. Lo si ottiene aggiungendo ...

In "Ce la caveremo, vero, papà? Sì, ce la caveremo" (Cantagalli), Lorenzo Rizzi ripercorre il problema della crisi della virilità. Ma, soprattutto, ... (ilgiornale)

faccia a faccia con alcuni tifosi durante la seduta di allenamento per alcuni azzurri, il messaggio è stato chiaro Una prestazione ai limiti ... (spazionapoli)

È davvero una fine d’anno amara per quanti avevano sperato e remato contro l’Italia. Dopo le promozioni delle agenzie di rating, lo spred sceso ... (secoloditalia)

“Noi siamo aperti al dialogo, al sindaco chiediamo di aprire le sue porte ai cittadini e non a due cittadini su tre, che è quello che sta facendo in ... (ilfattoquotidiano)

Questo è il quarto Natale che passiamo sotto l’inquietante ombrello della paura virale, seppur molto ridimensionato rispetto agli anni in cui ... (nicolaporro)

Stavolta sembra proprio che sisul serio. Nelle ultime ore si susseguono le voci su un possibile confronto in televisione ... infatti, Schelin aveva declinato l'invito a parteciparefesta di ...Roberto De Filippis per gazzetta.it - Estratti bicarbonato È talmente utilizzato da essere chiamato semplicemente bicarbonato, mentre in realtà il suo nome completo sarebbe 'bicarbonato di sodio'. Lo ...