Alexei Navalny trasferito in una colonia penale nell' Artico

I trasferimenti dalle carceri russe sono noti per durare a lungo, a volte settimane, durante le quali non è possibile mettersi in contatto con i ... (247.libero)

, conosciuto come dissidente e voce prominente dell'opposizione russa, è stato individuato dalla sua portavoce dopo quasi tre settimane di assenza. È stato individuato nella colonia ...Secondo la portavoce di, il principale oppositore di Vladimir Putin in Russia, lo stesso si troverebbe in una colonia penale presso Charp, nell'Artico russo in Siberia. La famiglia dell'uomo non riceveva ...L'oppositore di Putin Alexei Navalny si trova in una colonia penale russa: era scomparso da 20 giorni e non si avevano sue notizie ...Navalny: dove si trova l'oppositore di Putin. Scomparso da tre settimane, si trova in una colonia penale nel circolo polare artico ...