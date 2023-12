Alessandria | bruciato presepe sul sagrato della chiesa

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Un incendio ha distrutto all'alba adilallestito sulparrocchiale nel sobborgo di Mandrogne. Le fiamme hanno anche annerito la facciata dell'edificio, vicino al portone. L'allarme è giunto alla sala operativa dei vigili del fuoco alle 5:30. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Al momento non si è in grado di stabilire se l'incendio sia stato causato da un cortocircuito dell'impianto di illuminazione o se l'origine sia dolosa. "E' successo da poche ore e dobbiamo ancora ricostruire l'accaduto" dice il parroco, Moreno Vangelista. Sui social c'è chi parla di un lancio di alcuni petardi che aveva danneggiato le statue.

L'allarme è giunto alla sala operativa dei vigili del fuoco alle 5:30. I carabinieri hanno effettuato un sopralluogo. Al momento non si è in grado di stabilire se l'incendio sia stato causato da un ...