Alberto Angela a Natale su Rai1 con Stanotte a Parigi | insieme a Mika | Giannini | Donnarumma

Alberto Angela non delude i suoi fan e anche per questo Natale propone un appuntamento ormai classico della programmazione di Rai 1, ovvero Stanotte ... (ascoltitv)

stasera su Rai 1 in prima serata va in onda lo speciale Stanotte a Parigi : ecco gli ospiti e le anticipazioni della serata evento Nuovo appuntamento ... (movieplayer)

Sta notte a Parigi torna in onda su Rai1 per la notte di Natale : Alberto Angela ci porta alla scoperta della capitale francese. Si racconterà i ... (optimagazine)

La notte di Natale all'insegna del viaggio d'autore. Dopo aver omaggiato le più belle città d'arte italiane, stasera in tv, lunedì 25 dicembre alle 21.25 su Rai 1,presenta Stanotte a Parigi, serata evento prodotta da Rai Cultura e dedicata alla capitale francese, per raccontare i luoghi d'arte e la storia della città dopo il calar del sole, ...ha scelto la Ville Lumiere , dove è nato l'8 aprile 1962, per accompagnare il pubblico nelle atmosfere intime e raccolte di Stanotte a Parigi , in onda il 25 dicembre alle 21.25 su ...Stanotte a Parigi streaming e diretta tv: dove vedere il programma di Alberto Angela in onda stasera, 25 dicembre 2023. Le info ...Stanotte a Parigi: anticipazioni, ospiti (cast), quante puntate e streaming del programma di Alberto Angela. Tutte le informazioni ...