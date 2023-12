Alan Ritchson è diventato enorme per recitare in Jack Reacher

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Con tutto il rispetto per Tom Cruise, il suo metro e sessantacinque e i due film su, forte di un metro e novanta di altezza e di oltre cento chili di peso, assomiglia un po' di più all'omaccione descritto nei libri di Lee Child ai quali la serie si ispira. Raggiungere un simile physique du rôle non è stato facile. Va considerato chesi allena in massima parte da solo; nello specifico, la pandemia lo ha costretto a rintanarsi nella palestra che ha in casa. Miracolosamente, il 41enne originario del North Dakota è riuscito a mettere su quasi 13 chili di muscoli. Ed è tutta farina del suo sacco. Per fare luce su questa incredibile trasformazione, abbiamo chiesto aiuto a Reiss Mogilner, preparatore atletico e proprietario della palestra F45 Mill ...

