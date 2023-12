Al Natale austero stile soviet preferite quello consumista

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Con l’arrivo delle feste di fine anno si ripresenta puntuale il dibattito che contrappone i “consumisti” agli “austeri”. II primi, beneficiando delle condizioni di sviluppo che l’economia di mercato mette a disposizione, vorrebbero spendere i propri soldi (pochi o tanti che siano) a proprio piacimento. I secondi, invece, vorrebbero si tenesse un atteggiamento sobrio e parsimonioso, spegnendo le luminarie e limitando i consumi per avere una vita più austera che, in quanto tale, sarebbe più virtuosa e degna di essere vissuta. Tale comportamento, ritenuto virtuoso, andrebbe poi, a loro dire, diffuso e, là dove possibile, imposto comedi vita obbligatorio. La questione è aperta dalla notte dei tempi e coinvolge ideologie politiche, dottrine religiose e, fatalmente, teorie economiche: “Una logica simile anima il dibattito plurisecolare tra gli economisti consumisti e ...

"Io penso che la bellezza delè questa qui, che fa parte della nostra tradizione più ... Era un brianzolo, severo. Il suo Papa era Pio XI, "chinati al bacio della sacra pantofola!"". Era ...Sul mercato per questoda Biondi Santi il Brunello di Montalcino 2017 e la Riserva 2016 . ... Un sorso, nobile, di velluto, con una persistenza infinita. Il prezzo del Brunello 2017 è di ...I pranzi di Natale, si sa, durano all’infinito ... Le prime due sono figlie di un pastore luterano dal carattere austero che non le fece mai avvicinare a un uomo. Sia Martina, con un ufficiale degli ...Il Natale 2023 segnato dalla guerra mondiale fatta a pezzetti, con il conteggio dei morti in Ucraina e in Terra Santa, suggerisce al Papa una riflessione globale che diffonde a tutti ...