Aggredisce la moglie col coltello | 53enne arrestato nel Casertano

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Grazzanise, in provincia di Caserta, undel posto, a seguito di un litigio per futili motivi, ha aggredito la47enne minacciandola anche con un. A richiedere l’aiuto dei carabinieri con una telefonata al 112 è stata la 24enne figlia della coppia. Quando i militari della stazione di Grazzanise, assieme a quelli della Radiomobile di Santa Maria Capua Vetere, sono giunti sul posto hanno trovato ad attenderli fuori casa la figlia della coppia che ha riferito di aver assistito all’ennesima aggressione del padre nei confronti della madre. La ragazza ha anche aggiunto di essere stata, in passato, anche lei vittima di aggressione da parte del padre, spesso ubriaco. All’interno dell’abitazione, parzialmente messa a soqquadro, i carabinieri hanno trovato sia la donna visibilmente scossa ...

