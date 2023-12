AGENTE DI COMMERCIO MONOMANDATARIO_PERUGIA

(Di lunedì 25 dicembre 2023) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 25/11/2023 SETTORE: AltroSEDE DI LAVORO: Perugia Per rete indiretta di Logista Retail, uno dei più importanti player nella distribuzione di prodotti e servizi per i punti vendita, Adecco ricerca:DIMONOMANDATARIO Il profilo professionale ricercato è un professionista, con background commerciale o con forte motivazione per il settore di riferimento, che voglia intraprendere il mandato di agenzia per la promozione di smoking items e convenience, sul canale TABACCHERIA e HORECA. Avrà la responsabilità di individuare i potenziali clienti e fidelizzare l’ acquisito in un contesto stimolante, moderno e altamente formativo. Requisiti:• Gradito Diploma/Laurea;• Enasarco e P.Iva o disponibilità ad aprirla;• Iscrizione al ruolo agenti o possesso dei requisiti per iscrivibilità;• Preferibile la ...

... Davide Piol (Generale di Generali Italia Spa e titolare dell'agenzia di Belluno) e Stefania ...per la prima volta in volume tra il 1 maggio 2023 e il 30 aprile 2024 e regolarmente in. ...... Davide Piol (Generale di Generali Italia Spa e titolare dell'agenzia di Belluno) e Stefania ...per la prima volta in volume tra il 1 maggio 2023 e il 30 aprile 2024 e regolarmente in. ...Se n’è andato sabato pomeriggio, in punta di piedi, senza potersi accomodare al suo solito posto, su quella sedia a bordo campo, al palasport di Cividale, là dov’è nata la creatura sportiva del ...Tragica sparatoria nel centro commerciale Paddock della Florida centrale, Stati Uniti. Una persona è stata uccisa e un'altra colpita alla gamba ...