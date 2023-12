Adesso Netanyahu fischiato in Parlamento | in Israele scoppia il caos

(Di lunedì 25 dicembre 2023) I familiari degli ostaggi tenuti da Hamas a Gaza hannoil premier israeliano Benjamin, durante il suo discorso alla Knesset. Nel suo discorso alla Knesset,ha promesso di riportare a casa gli ostaggi, sottolineando però che c'è bisogno di «più tempo» e «maggiore pressione militare» su Gaza. I familiari dei sequestrati hanno accolto le sue parole urlando «». «Io e i miei colleghi non stiamo risparmiando nessuno sforzo» per il rilascio di tutti gli ostaggi, ha assicurato di rimando. Secondosono 129 i sequestrati ancora tenuti a Gaza.

