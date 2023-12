Abbiamo trovato Navalny L' oppositore di Putin è in una colonia penale nell' Artico

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Il leader di "Russia del Futuro" era sparito ad inizio dicembre. Un documento del tribunale della regione in cui era detenuto ne aveva attestato il trasferimento in un istitutonon meglio identificato

Intervenuto nel post partita, l'allenatore dei rosanero ha fatto i complimenti alla squadra per il successo che mancava, ormai, da tanto tempo (itasportpress)

Martani: "Ci sono indizi gravi di un pericolo di fuga insito nel suo comportamento dopo l'omicidio e indubbi elementi di pericolosità sociale, per ... (repubblica)

Sono passati 9 giorni, interminabili per la sua famiglia e le persone a lei care, ma la vicenda di Anastasia Ronchi, 16enne scomparsa lo scorso 13 ... (open.online)

Navalny. nella colonia penitenziaria numero 3 nella citt di Kharp, nel distretto autonomo di Yamalo - Nenets , ha scritto Kira Iarmych su X precisando che l'oppositore sta bene e che ...Alexey Navalny. Ora è (nella colonia penale) IK - 3 nell'insediamento di Kharp", scrive su X la portavoce Kira Yarmysh dopo che da giorni non si avevano notizie di Navalny. "Il suo ...Un 27enne è finito in carcere per fu aggravato dopo essersi introdotto nel negozio dello stilista Antonio Marras e aver svaligiato la casa del custode del palazzo vicino ...