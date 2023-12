A Natale l' Ascoli Calcio canta contro la violenza di genere

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Come da tradizione, in occasione delle festività natalizie, l'accende le luci su una tematica di interesse sociale e lo fa attraverso l'atteso video di. "Every breath you take" ...

I blucelesti si fanno un regalo die con la vittoria odierna escono per la prima volta da ...22 Bari 22 Sampdoria 22 Cosenza 21 Lecco 20 " Südtirol 20 Ternana 18 - Spezia 1717 ...Tutto da rifare per lo Spezia, annientato dalla sconfitta di Cittadella che ha cancellato di colpo tutti i progressi dimostrati controe Bari. Contro il Modena al 'Picco' la squadra di D'Angelo è chiamata al riscatto per non sprofondare in zona retrocessione in attesa dei rinforzi di gennaio che dovranno dare maggior peso alla ...Trascorsa la pausa natalizia, la Samb riprenderà oggi gli allenamenti. E sempre oggi il presidente Vittorio Massi dovrebbe sciogliere ogni riserva sulla guida tecnica della squadra. Dopo il ko nell’ul ...I malviventi hanno approfittato del fatto che in quelle ore non c'era nessuno. Hanno portato via contanti e oggetti di valore. Indagano i carabinieri ...