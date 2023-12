A Gaza raid nel campo di Al-Maghazi 70 persone uccise L' Egitto propone tregua

25 dic 08:00 Esercito di Israele bombarda obiettivi di Hezbollah in Libano L'esercito israeliano ha bombarda to postazioni di Hezbollah nel sud del ... (247.libero)

La guerra in Medio Oriente non si è fermata neanche nella notte di Natale. L'esercito israeliano ha attaccato con dei raid il campo profughi di ... (ilgiornaleditalia)

Durante la notte le operazioni militari israeliane si sarebbero concentrate nel centro della Striscia di, concentrate nei campi profughi di al - Maghazi e al - Bureij. Secondo Al Jazeera, nelle ...Guerra in Ucraina e a, Crosetto: "Bloccare le ferite per non infettare il corpo" L'esercito israeliano ha bombardato alcune postazioni Hezbollah nella città di Aita al - Shaab e nei suoi ...Guerra Israele-Hamas a Gaza, le ultime notizie in diretta live di oggi, lunedì 25 dicembre. Tutte le informazioni. Scopri di più ...Sono decine le vittime di un raid israeliano che ha avuto come obiettivo il campo profughi di Al-Maghazi, nel centro della Striscia di Gaza. Il ministero della Sanità controllato da Hamas parla di ...