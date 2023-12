7 borghi fuoriporta da non perdere fino al 6 gennaio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 dicembre 2023) Natale è unico anche per chi resta nella propria terra di origine. Non è necessario partire per scoprire bellezze: cosa vedere nel Lazio. Natale è la festa dove trionfa la famiglia e il senso degli affetti acquista nuova forza per accogliere l’anno che verrà. In passato – soprattutto nell’antichità – questo periodo invernale era visto come un’occasione perchè si era riusciti a superare carestie e criticità. Il progresso ha migliorato le cose, ora si soffre ugualmente ma per motivi diversi. Perlomeno in occidente, altrove la situazione è ancora critica, ma il Natale ha lo stesso valore. Cercare di mettere un punto – una (ri)nascita – per poi ripartire ancora più motivati e capaci di tutto. Al netto della tradizione c’è chi cerca qualcosa di diverso. Dalle motivazioni alla novità. Per questo partire durante le festività non è più un problema, ma la passione del viaggio può essere ...