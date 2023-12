Zielinski | accordo con l’Inter | ma Marotta vuole subito la firma

Base ditotale tra Inter e: 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 milioni. Il polacco ha dato il suo sì Napoli's Polish midfielder Piotrcelebrates after scoring ...... Juan Jesus è preferito a Natan al centro della difesa, in mezzo al campo parte titolarenonostante le voci della vigilia che lo davano fuori dall'undici iniziale per un presunto...Base di accordo totale tra l' Inter e Piotr Zielinski: 3 anni di contratto più opzione per il quarto anno a 4,5 mln. Zielinski ha dato il suo sì all'Inter, ma il club nerazzurro non vuole correre il r ...Piotr Zielinski è sempre più vicino a vestire la maglia dell’Inter. Come appreso da FCIN1908.it, c’è una base di accordo totale tra il club nerazzurro il centrocampista polacco. 3 anni di contratto ...