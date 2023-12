Wolves-Chelsea | Sterling egoista | davanti al portiere non passa ai compagni e sbaglia

(Di domenica 24 dicembre 2023) Un errore pesante, che rischia di costare caro in una stagione fin qui complicata per il. L’attaccante dei Blues, Raheemal 32? ha avuto l’occasione per realizzare la prima rete di: l’ex Manchester City ha guidato una ripartenza di tre giocatori contro ilJosè Sa. A tu per tu con l’estremo difensore l’inglese ha deciso di nonre la palla aial suo fianco e di cercare il gol. Una sceltata, perché Josè Sa è riuscito ad opporsi e a salvare il risultato. Tante le critiche sui social da parte dei tifosi, che rimproverano di eccessivo egoismo, acquistato dalper 56 milioni. A huge save from Jose Sa Raheemwas denied ...

La 18ª giornata di Premier League si chiude nel giorno della vigilia di Natale , con la sfida tra Wolverhampton e Chelsea. I Blues di Pochettino cercano un'altra vittoria per scalare posizioni ed uscire dalla zona di metà classifica. Segui la partita in diretta. Il Wolverhampton sblocca la gara contro il Chelsea. Al 51' corner dalla destra di Sarabi, Lemina sbuca dietro tutti a centro area e di testa batte Petrovic sul secondo palo. Terzo gol stagionale per lui.