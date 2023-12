Wolves - Chelsea 2 - 1 | rivivi la diretta | Natale rovinato per Pochettino

La 18ª giornata di Premier League si chiude nel giorno della vigilia di Natale e vede il trionfo del Wolverhampton sul. I Blues di Pochettino arrivano a quota 8 sconfitte in campionato: la crisi sembra non avere fine . Rivivi la diretta della ...passano il Natale con gli stessi punti in classifica.Wolves’ first Christmas Eve fixture in 57 years took a while to get going, with neither side able to show the desired quality during a scrappy opening half. The Old Gold had Jose Sa to thank for being ...There was no Christmas cheer to be found for Chelsea as their disastrous 2023 showed no signs of subsiding as the year nears its conclusion following a 2-1 loss to Wolves. The most notable incident of ...