Wolverhampton-Chelsea | Premier League | probabili formazioni | pronostici

(Di domenica 24 dicembre 2023)è una partita della diciottesima giornata die si gioca domenica alle 14:00: tv,. In, per la prima volta dopo 28 anni, si scende in campo anche alla Vigilia di Natale: al Molineux diall’ora di pranzo (in Inghilterra) si sfideranno i padroni di casa e il. Kilman e Dawson del– IlVeggente.it (Ansa)I Wolves per ora non sono invischiati nella lotta per non retrocedere, potendo contare su un vantaggio di ben 10 punti sul Luton terzultimo (che però ha giocato una partita in meno) ma sono reduci dalla brutta sconfitta a Londra con il West Ham (3-0) che li ha lasciati al tredicesimo posto in ...

Nelle ultime sei uscite il Manchester United ha avuto la meglio solo sul, ha pareggiato con ... poi il doppio successo tra Europa League e campionato contro Friburgo e, battuti ...La domenica 24 dicembre , alle ore 14,saranno in diretta su Sky Sport Uno 201 , Sky Sport Calcio 202 , NOW e Sky Sport 4K , con la telecronaca di Massimo Marianella . Un modo ...Liverpool's Virgil van Dijk, right, challenges for the ball with Crystal Palace's Odsonne Edouard during the Premier League soccer match between Crystal Palace and Liverpool at Selhurst Park, in ...Mauricio Pochettino says Chelsea 's Premier League schedule is "unfair" as he revealed that his players will be forced to train on Christmas Day. The Blues are the only team in action today (Christmas ...