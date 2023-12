Wembanyama | stop per infortunio prima della partita | ‘colpa’ del raccattapalle

Risultato: caviglia destra lievemente girata eper Wemby. Lo staff degli Spurs ha fasciato l'articolazione, ma alla fine coach Gregg Popovich ha preferito tenere fuori il numero 1....firma 22 punti e 14 rimbalzi ma non evita la sconfitta degli Spurs contro i Clippers (... Houston ritrova il sorriso e rifila il quintodi fila a Memphis (111 - 91), New Orleans batte ...Vigilia di Natale, preparazione per l’abbuffata del Christmas Day e Rookie Ladder in arrivo. Insomma, tutti gli ingredienti per rendere frizzante il vostro pranzo di famiglia, mettendo alla prova il p ...(Adnkronos) – Victor Wembanyama e l’infortunio per ‘colpa’ del raccattapalle. La stella dei San Antonio Spurs, prima scelta assoluta del draft 2023, è stato costretto a saltare la sfida casalinga con ...