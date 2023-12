WEC | Mick Schumacher | “Partecipare al campionato è una sfida e una possibilità per crescere”

Leggi su sportface

(Di domenica 24 dicembre 2023)tornerà a guidare nel 2024, partecipando al Mondiale Endurance con Alpine. Il pilota tedesco ha svolto il ruolo da terzo pilota per Mercedes in Formula 1, a seguito del licenziamento dalla Haas a termine 2022: “Sicuramente vedo la mia partecipazione al prossimo WEC come una, ma anche come unadicome pilota e, se avrò una seconda opportunità in Formula Uno, portandovi l’esperienza che avrò maturato nelle gare di durata. Ovviamente mi manca non aver guidato quest’anno ma ho comunque imparato molto dal mio ruolo nel team Mercedes e mi sento decisamente come se avessi fatto un passo avanti. Ovviamente sono un pilota, prima di quest’anno avevo guidato auto da corsa per quattordici anni di fila, così ho scelto la migliore opportunità che mi si è presentata per ...