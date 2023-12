Wanna Marchi su Chiara Ferragni | Io ritengo di essere l' unica vera influencer e l' unica vera truffatrice

A difendere l'influencer italiana numero uno, decisamente in controtendenza rispetto a buona parte dell'opinione pubblica, è scesa in campo, indirettamente chiamata in causa da chi ha paragonato a lei Chiara Ferragni . Con la brutale sincerità che l'ha sempre contraddistinta,ha affidato la sua opinione all'AdnKronos, ...... per non smentire la prima regola dei quotidiani quando si tratta di giornalismo di costume: mai farsi venire un'idea) a, che rivendicava il proprio primato di truffatrice. La Stampa ...Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile dicono la loro su Chiara Ferragni e l’affaire Pandoro Balocco, che ha indotto qualcuno a paragonare la bionda influencer alle regine delle televendite.Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Chiara Ferragni è una Wanna Marchi che ce l’ha fatta Gli influencer (o chi per loro) ...