Wanda Nara conquista Ballando | urlo liberatorio e finale da brividi

(Di domenica 24 dicembre 2023) Una vittoria che sembra mettere tutti d'accordo: si è chiusa con il trionfo die Pasquale La Rocca l'edizione 2023 dicon le Stelle. La coppia hato giudici e pubblico vincendo nel duellola concorrenza di Simona Ventura e Samuel Peron. Una sfida "scritta" fin dalle prime puntate, vista la bravura della showgirl-agente sportiva e della conduttrice. Per Pasquale La Rocca si tratta della seconda vittoria consecutiva nell'edizione italiana dicon le Stelle dopo l'esordio dello scorso anno, quando aveva vinto in coppia con Luisella Costamagna.ha vinto con il 70% dei voti e, non appena è stata annunciata la sua vittoria, si è lasciata andare a un pianto e a un gridotra ...

e Pasquale La Rocca sono i vincitori di Ballando con le Stelle 2023. Sabato 23 dicembre in diretta su Rai1 è andata in onda la finale della 18esima edizione del programma condotto da Milly ...vince Ballando con le stelle 2023 . In seconda posizione si è classificata Simona Ventura insieme a Samuel Peron che ha lasciato il programma a ritmo di danza dopo moltissimi anni di ...Storie emozioni e adrenalina quelle vissute nella puntata finale di Ballando con le Stelle. Ma qual è la coppia vincitrice della diciottesima edizione del programma A trionfare è ...La finale di Ballando con le Stelle è stata davvero scoppiettante. In pista, i sette finalisti hanno dato il meglio di sé: si sono emozionati, hanno pianto, riso e ballato a ...