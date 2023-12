Volley femminile | scelta la sede della Final Four di Coppa Italia

(Di domenica 24 dicembre 2023) Sarà Trieste a ospitare la2024 di. La comunicazione è avvenuta al termine del girone d’andataSerie A1, disputata nella tarda serata di ieri. L’appuntamento nel capoluogo giuliano è per il weekend del 17-18 febbraio, con le quattro formazioni che si fronteggeranno per la conquista del trofeo: sabato le semii alle ore 15.00 e alle ore 18.00, mentre l’atto conclusivo si disputerà domenica alle ore 14.15 in diretta tv su Rai 2. A decidere quali saranno le quattro compagini che si daranno battaglia in Friuli Venezia Giulia saranno i quarti die, in programma mercoledì 24 gennaio in casacompagini meglio piazzate in Serie A1 al termine ...

