Volley Bergamo 1991 incerottato | Scandicci travolgente | 3-0 in 71 minuti

(Di domenica 24 dicembre 2023) In condizioni fisiche precarie contro una corazzata della Serie A1, undura solo 71, per poi soccombere 3-0 di fronte alla Savino Del Bene, la terza forza del campionato, nella 13ª e ultima giornata del girone d’andata. Lorrayna è costretta al forfeit dopo un infortunio dell’ultimo minuto al ginocchio sinistro, subìto nel corso dell’allenamento sostenuto a Modena nel pomeriggio di venerdì, prima di raggiungere Firenze. Davyskiba è febbricitante. Bigarelli schiera un sestetto inedito: Fitzmorris opposta a Gennari, Melandri e Butigan al centro, il libero Cecchetto, ai lati Rozanski e Davyskiba. La schiacciatrice bielorussa lascia però il posto a Stella Nervini nel corso di un primo set a senso unico che porta presto in vantaggio ...

