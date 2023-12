Voglio ciò che mi spetta

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 24 dicembre 2023) Lo dico apertamente: rivedere Richard Holliday sul ring è stato un bellissimo regalo di Natale per me, i fan della MLW e del Wrestling in generale. Quando lo scorso anno Holliday aveva annunciato il suo ritiro a causa del cancro, proprio mentre era in corsa nella faida con Hammerstone che l’avrebbe probabilmente portato, nel 2023, a conquistare la cintura detenuto dall’ex amico nella Dinasty, oltre a troncare una storyline ben costruita, sapeva davvero di bad ending per un lottatore brillante, con ottima presenza e mic skill, che sembrava, a 30 anni pronto per un bel balzo di carriera. Invece, fortunatamente, Holliday non solo ha sconfitto il cancro, ma è tornato a lottare: prima in GCW e varie realtà e ora, ritornando in MLW, nella fila della WTF di Saint Laurent. Torna per riprendere da dove aveva interrotto: la corsa all’MLW World Heavyweight Title, ora nella mani di ...