Visite fiscali | ecco le nuove fasce orarie per i dipendenti pubblici in malattia

Una circolare dell'INPS modifica le fasce orarie in risposta a una sentenza del TAR del Lazio Nelle ultime novità riguardanti le mediche per i dipendenti pubblici in malattia, il direttore generale dell'INPS, Vincenzo Caridi, ha emesso una circolare che apporta significativi cambiamenti alle fasce orarie di 2023/2024, come cambiano gli orari per i pubblici dipendenti. Le sono un mezzo per verificare lo stato di salute dei dipendenti in malattia e prevenire gli abusi. I controlli saranno possibili dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi). I chiarimenti in un documento dell'Inps dopo la sentenza del Tar del Lazio. Le visite mediche di controllo domiciliare si svolgeranno nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 di tutti i giorni.