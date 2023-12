Violenza su donne | Piantedosi | ' grazie a nuova legge a Trapani arresto in flagranza differita'

Ultimo appello del Pd alle forze di maggioranza nel giorno dell’approdo in Aula della manovra al Senato. La richiesta è quella di far convergere ... (ilfattoquotidiano)

“Occorre contrastare con forza, e insieme, i fenomeni di violenza che si manifestano in vari ambiti della società, in particolare scuote le nostre ... (ilfattoquotidiano)

ROMA – “Occorre contrastare con forza, e insieme, i fenomeni di violenza che si manifestano in vari ambiti della societa’, in particolare scuote le ... (lopinionista)

L'evento 'Donna Musica & Bici' di Fiab Ravenna andato in scena lo scorso 30 novembre al Teatro Socjale di Piangipane, nell'ambito della IX Rassegna contro lasullepromossa dall'assessorato alle Politiche e cultura di genere del Comune di Ravenna, ha permesso di raccogliere oltre 829 euro che sono stati consegnati ad Alessandra Bagnara, ...... perché bisognosi di importanti interventi di recupero - che ha l'obiettivo di arrivare in tempi brevi a zero alloggi sfitti - e l'impegno della Regione al fianco dellevittime diper ...Gli alunni delle Elementari e Medie di Triei hanno scelto di allestire l’albero di Natale in piazza utile a stimolare la riflessione su una piaga sociale che ha assunto proporzioni e contorni ...In conclusione, la storia di Vanessa Ballan rappresenta un drammatico esempio delle conseguenze del stalking e della violenza domestica. La sua tragica fine solleva questioni importanti sulla ...