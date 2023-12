Vigilia di lavoro per Lautaro Martinez | presente ad Appiano Gentile per recuperare

(Di domenica 24 dicembre 2023) Non c’è giorno di riposo per, centravanti dell’Inter. Nemmeno il 24 dicembre. L’attaccante nerazzurro, ai box dopo un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra, si è presentato adall’alba, come testimoniano le storie instagram del giocatore che salterà il match contro il Genoa. In questi giornisarà valutato dallo staff medico nerazzurro. Simone Inzaghi spera di ritrovare al più presto un attaccante da 29 gol nel 2023, almeno cinque più di ogni altro giocatore nel periodo nella competizione. Niente quota 30, ma solo per l’infortunio. L’ultimo giocatore a segnare 30 gol in un singolo anno solare con la maglia dell’Inter nella massima serie rimane quindi Antonio Valentin Angelillo che nel 1958 si spinse fino a 31 reti. SportFace.

